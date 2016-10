Kruibeke organiseert BK veldrijden in 2019

Door: redactie

5/10/16

De gemeente Kruibeke zal in januari 2019 het Belgisch kampioenschap veldrijden organiseren. Dat raakte vandaag officeel bekend. Het BK vindt plaats op 12 en 13 januari 2019.

Het parcours zal grotendeels hetzelfde zijn als dat van de Poldercross die dit jaar voor de vierde keer wordt georganiseerd en deel uitmaakt van de zogenaamde BRICO-crossen die op VTM worden uitgezonden.



Bij de vorige editie, in oktober 2015, zakten iets meer dan 10.000 bezoekers af naar Kruibeke. De organisatie hoopt op 20.000 bezoekers, een aantal dat het parcours volgens hen probleemloos aankan.



Zoals bekend vindt het BK 2017 plaats in Oostende, het jaar nadien volgt Koksijde. In 2019 dus Kruibeke, ook voor 2020 in Antwerpen en 2021 in Meulebeke ligt de organisatie van het BK al vast.