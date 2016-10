Laurens Sweeck breekt helemaal door: "Het Wout zo moeilijk mogelijk maken"

Door: Glenn Bogaert

1/10/16 - 15u32

GP Neerpelt Wout van Aert liet de cross in Neerpelt schieten en dus kregen zijn Belgische concurrenten in Limburg een uitgelezen kans om hun graantje mee te pikken. Uiteindelijk was het Laurens Sweeck die zijn rol van favoriet waarmaakte, maar niet zonder moeite. Michael Vanthourenhout en vooral de verrassende Jens Adams zorgden voor de nodige tegenstand in een cross die qua entertainment niet ontgoochelde. De breedste glimlach die kregen we na afloop natuurlijk te zien bij de 22-jarige triomfator Sweeck.

"Het was best lastig door de warmte vandaag. Michael Vanthourenhout voerde halfweg de forcing en heb ik altijd goed vooraan gehouden en dat tot op het einde. Het is mijn verdienste dat ik mee was met Jens Adams en we zijn vol blijven rijden omdat de koersop dat moment echt wel openbrak. Dit is zeker geen zege met de vingers in de neus want er kwam telkens veel volk terug. Hoe langer de cross echter duurde, hoe kleiner de groep werd en toen Jens doortrok, had ik meteen de juiste man mee die zeker vol voor zijn plaats ging rijden. Dat voelde heel goed aan en we hebben doorgetrokken tot aan de meet."



Hele winter doortrekken

Door de afwezigheid van Wout van Aert keek iedereen wel naar Laurens Sweeck: "Dat ik de topfavoriet was? Misschien wel, maar ik ben ook nog jong en ben al heel blij met mijn seizoen tot nu toe. Ik heb in het begin al wat podiumplaatsen verzameld in de Wereldbeker en nu pak ik deze zege. Ik ben heel tevreden. Ik blijf vechten om mij verder te ontwikkelen en wil vooral blijven proberen om het Wout zo moeilijk mogelijk te maken. Als hij er dan eens niet is, is het altijd goed voor 'de moraal' om eens te winnen. Ik ben fysiek sterk uit de zomer gekomen en ben uitstekend aan het crossseizoen begonnen. Ik hoop dat ik dit de hele winter kan doortrekken."