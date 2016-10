Door: Glenn Bogaert

1/10/16 - 14u11

De eerste manche van de Soudal Classics in Neerpelt was bij de vrouwen een kolfje naar de hand van Sophie de Boer. De 25-jarige Nederlandse toonde zich op de snelle omloop in Limburg sterker dan onze piepjonge landgenote Laura Verdonschot (19) en de Britse Nikki Harris, de halve trouwboek van de Ierse wegrenner Matthew Brammeier. Belgisch en Europees kampioene Sanne Cant was er vandaag trouwens niet bij.