Zonder buitenAertse Wout is de cross wél spannend en mag Sweeck feestje bouwen

Door: Glenn Bogaert

1/10/16 - 14u56

© photo news.

GP Neerpelt Geen Wout van Aert, geen Kevin Pauwels en ook nog geen spoor van de Nederlandse tandem Mathieu van der Poel-Lars van der Haar. Vier toppers die zich spaarden voor de eerste grote clash in de Superprestige in Gieten van morgen en dus werd de eerste manche van de Soudal Classics in Neerpelt een genietbaar duel tussen de mannen van de tweede rij. Laurens Sweeck, Jens Adams en Michael Vanthourenhout vochten uiteindelijk een robbertje uit voor de zege en in een spannende finale trok de 22-jarige Sweeck aan het langst eind.