Wout van Aert is iets héél belangrijks vergeten, benieuwd of zijn hartendiefje er kan mee lachen

29/09/16 - 06u58

Wat een blitzstart alweer voor Wout van Aert. Het nieuwe veldritseizoen is nog maar pas begonnen of de jonge wereldkampioen heeft alweer vier klinkende overwinningen op zijn conto staan. Door al die euforie van de triomfen in Geraardsbergen, Waterloo, Las Vegas en Iowa lijkt de 22-jarige topper echter een belangrijke mijlpaal vergeten. En neen, die heeft voor één keer helemaal niks met zijn geliefde sport te maken.

Van Aert mocht gisteren een leuke verjaardag vieren. Niet de zijne want die heeft hij al twee weken achter de rug. Wat was dan wel een flesje champagne en een cadeautje waard waard? Het feit dat hij vier jaar samen is met zijn vriendin en steun en toeverlaat Sarah. Maar wacht eens, was 'Woutje' nu geen attentie/geschenk vergeten? Als we zijn berichten op Twitter mogen geloven alvast wel: "Vandaag 4 jaar samen, maar heb geen cadeau. Welk excuus zou ik gebruiken? Ik kon niets kopen want ik heb een gebroken teen/jetlag? Ik heb toch al een mooie foto op Twitter gezet?" Benieuwd of zijn liefje daar genoegen mee zal nemen want vier jaar is toch een mijlpaal als je het ons vraagt en dus lijkt een gulle geste toch wel gepast.