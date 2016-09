Oostende dat het BK organiseert wil ook WK veldrijden in 2021

Door: redactie

De ambitie in Oostende is groot. Voor het eerst organiseert de kuststad een Belgisch kampioenschap veldrijden. "Een voorsmaakje", aldus burgemeester Johan Vande Lanotte, "want we willen ook het WK veldrijden in 2021 in onze stad."

Oostende is Europese Sportstad in 2017. "Het eerste grote sportieve evenement dat we organiseren is al meteen het BK cyclocross", aldus de burgemeester. "Veldrijden is nog steeds ontzettend populair, zelf heb ik er ook heel goede persoonlijke herinneringen aan en het idee om hier een BK te organiseren kreeg dan ook snel vorm."



Al wilde de burgemeester geen 'gewoon' kampioenschap organiseren, maar iets uniek presenteren. "Voor het eerst wordt daarom effectief in een cyclocross op het strand gereden, met zicht op zee. Van de hippodroom gaat het naar het strand via een spectaculaire brug over de tramsporen. Het is iets waardoor we ons onderscheiden van de andere organisatoren. We hebben hemel en aarde moeten bewegen om dat logistiek te kunnen realiseren, zo hebben we zelfs de nieuwjaarsduik verplaatst om toch maar dit BK te kunnen laten plaatsvinden op die locatie. Ik ben blij dat we geslaagd zijn in ons opzet, het zal een uniek BK worden."



Het BK cyclocross is een eerste stap. "We denken verder en zijn kandidaat om het WK veldrijden in 2021 te organiseren", besluit de burgemeester. "Meer dan ooit zetten we onze ambitie kracht bij om ook de winter in Oostende uit te bouwen tot een toeristische topperiode."