Van Aert gaat héél erg diep om te schitteren op de Muur: "Ik heb een beetje gebluft en daardoor win ik de koers"

Door: Glenn Bogaert

11/09/16 - 17u15

Brico Cross Hij zat er getekend bij, alsof hij net vijf crossen na elkaar had afgewerkt. Wout van Aert heeft alles uit de kast moeten halen om de opener van het nieuwe veldritseizoen in Geraardsbergen in de wacht te slepen. Op de Muur van Geraardsbergen moest de wereldkampioen afrekenen met een verrassend sterke Michael Vanthourenhout. Die kon zelf amper geloven wat hij net gepresteerd had.

Wout van Aert: "Ik had heel veel werk met Michael. Ik had zeker verwacht dat het niet makkelijk ging zijn en dat bleek al snel. In de laatste rond deed ik alles bij om bij hem te geraken. Het was gewoon een beetje bluffen en zien dat ik op kop kon komen voor de laatste stroken. Daardoor win ik de koers, al waren we echt aan elkaar gewaagd. Ik kom met vertrouwen uit zomer, maar ook de ervaring door in de voorbije jaren veel te winnen, speelt een rol. Al denk je daar niet aan in de cross. Op dat moment is het afzien. Ik ben heel blij met deze zege, maar heb echt afgezien."



Michael Vanthourenhout: "Ik was heel goed en had het totaal niet verwacht. Ik heb de hele zomer met de knie gesukkleld en het was dus een groot vraagteken hoe ik hier zou presteren. Van in de start voelde ik echter dat ik goeie benen had. In de laatste ronde ging het hard tegen hard. Ik heb geprobeerd om op de Muur een gaatje te slaan. Ik wist dat als Wout zou terugkomen, het heel moeilijk ging worden. De laatste hectometers waren er voor mij iets te veel aan. Ik heb mijzelf ook een beetje verbaasd. Het is leuk om te zien dat de conditie goed is, dat is positief voor het vertrouwen en belangrijk om verder te kunnen werken naar de volgende crossen toe."

