Wout van Aert geeft zijn regenboogtrui meteen glans op Muur van Geraardsbergen

Brico Cross "Een fantastische plek voor een cross", zo opperde Marc Janssens in onze krant. De allerlaatste winnaar van een veldrit in Geraardsbergen, dat was in 1998, kreeg vandaag 18 jaar na zijn Belgische titel op de Muur een waardige opvolger in de persoon van Wout van Aert. De 21-jarige wereldkampioen had wel een taaie klant aan die andere youngsters Laurens Sweeck en vooral Michael Vanthourenhout. Pas diep in de slotronde kon de topper in de regenboogtrui een beresterke Vanthourenhout uit het wiel kletsen. Wat een geweldige opener van het seizoen, spanning tot het bittere eind.

Bij het ingaan van de vijfde van tien ronden voelde Wout van Aert het moment gekomen om een eerste keer echt te gaan testen. De 21-jarige kroonprins van Herentals die vorig jaar alles won wat er te winnen viel -WK, BK en alle klassementen- vond in de Muur een ideale bondgenoot om de rest uit het wiel te kletsen. De enige die kon volgen was die andere jeugdige diamant Vanthourenhout uit West-Vlaanderen. Sterke prestatie van de neef van de intussen gestopte Sven Vanthourenhout. De 22-jarige Bruggeling pakte het clever aan in het wiel van Van Aert, die mocht de kastanjes uit het vuur halen in het hartje van de Vlaamse Ardennen. De teruggekeerde Sweeck mende de achtervolging met in zijn spoor Kevin Pauwels, Klaas Vantornout en Quinten Hermans. Onder impuls van de herboren pechvogel Sweeck kwam een kwartet weer aansluiten bij de kwieke leiders Van Aert en Vanthourenhout. Marlux-Napoleon Games baadde in luxe met drie pionnen, afmaken die boel? Mooie opener v/h veldritseizoen. Schitterend, maar pittig parcours hier in #Geraardsbergen #bricocross pic.twitter.com/yFFVPQTVDu — Carolien De Vlaminck (@CarolienDV) Sun Sep 11 00:00:00 MEST 2016 © belga.