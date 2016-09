Sanne Cant neemt Jolien Verschueren te grazen in Belgisch topduel op mythische Muur

Door: Glenn Bogaert

11/09/16 - 15u52

© belga.

De mannen schieten zo dadelijk uit de startblokken, maar de dames hebben hun eerste veldrit van het seizoen al achter de rug. De zege op de Muur van Geraardsbergen was voor Belgisch en Europees kampioene Sanne Cant. De 25-jarige klepper was op de flanken van de mythische bult die vroeger voor scherprechter speelde in de Ronde van Vlaanderen net een tikkeltje sterker dan haar Belgische concurrente Jolien Verschueren. Laura Verdonschot veroverde de derde plaats.

Het was de ervaren Ellen Van Loy (35) die het wedstrijdbegin kleurde. Tot ze op de Muur van Geraardsbergen weggleed en zo even te voet stond. Het sein dan voor Sanne Cant, Jolien Verschueren en Laura Verdonschot om zich in de kijker te rijden. Het trio slaagde erin de rest op een respectabele afstand te houden en zo mochten ze beginnen aan de sprint voor de zege. Laura Verdonschot haakte al snel af. Sanne Cant moest alle uit de kast halen om Jolien Verschueren achter haar te houden. Daar slaagde Cant uiteindelijk wel in.



Cant: "Geen tijd om te recupereren"

"Ze hebben hier een super lastig parcours ineen geknutseld", begon Sanne Cant. "Het probleem is dat je hier nergens kunt recupereren. Je moet steeds blijven rijden. Doseren was de boodschap. Ik was niet fris meer toen ik mijn sprint inzette. Ik zat aan het wiel van Jolien Verschueren maar kon haar nog niet voorbij rijden. De eerste zege is binnen en dat na toch wel een mooie cross."