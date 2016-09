Met dit juweeltje van een crossmachine wil Wout van Aert morgen schitteren op Muur van Geraardsbergen

Door: Glenn Bogaert

10/09/16 - 14u25

© Twitter Wout van Aert.

Morgen is het zover dames en heren, de grote start van het nieuwe veldritseizoen. En neen, we slaan onze tenten niet op in Erpe-Mere maar wel in een andere Oost-Vlaamse stad: Geraardsbergen. Op en rond de al vijf jaar uit de Ronde van Vlaanderen verbannen Muur van Geraardsbergen mag Wout van Aert als wereldkampioen op zoek gaan naar zijn eerste grote overwinning van het seizoen.

Deze mannen zijn er wel al klaar voor. Een aanwinst voor de cross, die van VTM! ¿¿ pic.twitter.com/oN7SWaVrCs — Wout van Aert (@WoutvanAert) Fri Sep 09 00:00:00 MEST 2016 © TDW.

De 21-jarige snaak in de regenboogtrui is alvast op en top gemotiveerd en zijn mentaal elan krijgt nog wat extra glans dankzij een gloednieuw rijtuig. De topcrosser uit Herentals krijgt van sponsor Colnago namelijk een stalen ros met regenboogmotief ter beschikking. Een echt pareltje dat morgen zeker zal blinken in een late zomerzon in het hartje van de Vlaamse Ardennen.



Wout heeft stress

Het is trouwens nog maar voor het eerst sinds 1998 dat er op de mythische Muur met die venijnige kinderkopjes aan veldrijden werd gedaan. "Die wedstrijd boezemt mij toch wat schrik in", liet Van Aert in de aanloop naar de spitsafbijter optekenen. "Ik heb nog bevestiging nodig want als topsporter zoek je die altijd. Vraag het maar aan de collega's en ze zullen allemaal zeggen dat ze niet precies weten waar ze staan. Dat zorgt voor wat stress en dat is bij mij heus niet anders."



Dubbel benieuwd

En dat de de BRICO CROSS op de Muur van Geraardsbergen de opener is, maakt het extra spannend. "Elke eerste cross van het seizoen is speciaal, maar nu ben ik toch dubbel benieuwd." Afspraak morgen om 16 uur voor het eerste spektakelstuk in het veld bij de profs. De cross is live te volgen bij VTM.