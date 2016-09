Superprestige ook te zien op andere zenders dan Telenet na uitspraak hof van beroep

Door: redactie

De uitzendrechten voor de Superprestigeveldritten behoren niet meer exclusief aan Telenet toe. Dat is het gevolg van een beslissing van het hof van beroep in Brussel, dat gisteren de voorlopige maatregel van de Belgische Mededingingsautoriteit bevestigde. Dat betekent dat andere partijen ook de uitzendrechten voor live verslaggeving van de Superprestigeveldritten kunnen verwerven.

"Het belangrijkste voor ons is dat de wedstrijden op een kwalitatieve wijze worden verslaan, zodat sportliefhebbers nog altijd aan hun trekken komen. We zullen ook met andere partijen onderhandelen als zij ons daarvoor benaderen. De Superprestige zal dus niet van het Telenetscherm verdwijnen, maar mag bijvoorbeeld ook door Proximus en Orange uitgezonden worden", zegt voorzitter Etienne Gevaert van de vzw achter de Superprestige.



De vzw Verenigde Veldritorganisatoren en Telenet hadden in 2015 een overeenkomst gesloten waarmee Telenet voor vijf jaar de exclusieve uitzendrechten kreeg voor de Superprestigeveldritten. Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit oordeelde in november 2015 dat de exclusieve uitzendrechten van de Superprestige veldrijden niet op een correcte manier waren toegekend en legde voorlopige maatregelen op aan de vzw.



Door die beslissing konden ook andere partijen met de Verenigde Veldritorganisatoren onderhandelen om de veldritten uit te zenden. "Het hof van beroep in Brussel heeft de voorlopige maatregelen nu bevestigd. Dat betekent dat andere partijen in principe al de eerstvolgende Superprestigemanche die op 2 oktober in Gieten plaatsvindt, mogen uitzenden. Met Proximus is inmiddels al een overeenkomst bereikt."