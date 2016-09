"Hier gaat het pijpje dichtgeknepen worden"

Door: redactie

9/09/16 - 11u01

video

Zondag gaat het nieuwe crosseizoen van start. De opener wordt dit jaar verzorgd door de Brico Cross in Geraardsbergen met onder meer de legendische Muur in het parcours. Het is al van 1998 geleden dat er nog gecrost werd op de Muur.



Ex-veldrijder Paul Herygers laat in een filmpje zijn licht schijnen over de loodzware wedstrijd met bijzonder veel klimwerk en een "beangstigende afdaling": "Ik moet het eerste vlakke stuk nog tegenkomen." Hij gooit er meteen ook een pronostiek tegen aan. Tom Meeusen, Wout van Aert en Kevin Pauwels staan op het lijstje van kanshebbers.