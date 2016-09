Door: redactie

Veldrijder Mathieu van der Poel sprak zich na afloop van de voorstelling van zijn team Beobank-Coredon opvallend uit over de internationalisering van het veldrijden bij enkele perslui. "Die crossen in Amerika, wat brengt dat op", vatte hij samen, "laat ons eerst het veldrijden internationaler maken in Europa."

Van der Poel kan door zijn blessure niet afreizen naar de Wereldbekers in Iowa en Las Vegas. "En zelf al zou ik in orde zijn, dan nog weet ik niet of ik wel zou deelnemen. Ik zeg niet zomaar neen, maar ik zou wel overwegen om die Wereldbekers te skippen. Ik zie de meerwaarde er niet van in, want er komt geen enkele steun van de UCI voor de ploegen. Je moet alles zelf betalen als team, het kost ons handenvol geld en waarom eigenlijk? Wordt de cross daar internationaler van? Ik denk het niet. Laat ons eerst het veldrijden aanpakken in Europa."



Vroeger waren er meer crossen buiten Nederland en België. Veldrijden floreerde ook in Zwitserland, Tsjechië en Duitsland. "Misschien moeten ze daar weer meer investeren, in landen zoals Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, enzovoort. Nu reizen ploegen alleen naar de States omdat je anders heel wat punten verliest voor de klassement, maar nog eens, het is jammer dat het zo duur is voor de teams."