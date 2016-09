Roodhooft: "Ik hoop dat Mathieu van der Poel een even mooie comeback maakt als vorig jaar"

Door: redactie

7/09/16 - 16u41 Bron: Belga

Sanne Cant en Mathieu van der Poel © photo news.

In de Ark in Antwerpen is woensdag Beobank-Corendon voorgesteld, het team van veldrijder Mathieu van der Poel die momenteel volop werkt aan zijn comeback na een dubbele knieoperatie en hoopt om zijn eerste wedstrijd op 2 oktober in Gieten te rijden.

© photo news. Beobank-Corendon telt met Mathieu van der Poel, Vincent Baestaens, Wietse Bosmans, David van der Poel, Daan Hoeyberghs en Philipp Walsleben zes renners bij de elite. Daarnaast zijn er nog vier beloften: Stijn Caluwe, Jens Dekker, Jappe Jaspers en Adam Toupalik. "Vincent Baestaens zijn seizoen was minder sterk dan verwacht vorig jaar", zegt manager Christoph Roodhooft, "dit jaar is het opnieuw erop of eronder. Hij heeft een goede zomer achter de rug: zonder blessures, ongevallen of valpartijen, dé perfecte voorbereiding, alles wijst op een heel goede winter en ik verwacht hem in de snellere omlopen. Vooral in de Wereldbekers in Amerika zou hij wel eens voor de verrassing kunnen zorgen, hij kan immers nu al terugvallen op een zeer goede conditie."



"Ik hoop dat Wietse eens gespaard blijft van pech"

Wietse Bosmans keert terug na bijna twee horrorseizoenen door de ziekte van Lyme waardoor hij maanden aan de kant stond. "Ik hoop dat Wietse eens gespaard blijft van pech en hij de komende twee seizoenen zijn oude niveau kan terughalen. We kleven daar geen uitslagen op, maar ik wens gewoon dat hij terug de renner wordt van vroeger." David van der Poel behaalde vorig jaar zijn mooiste resultaat op het WK in Heusden-Zolder waar hij zesde werd. "Ik verwacht van David dat zijn WK van vorige winter de standaard wordt in al zijn andere wedstrijden", aldus Roodhooft. "Hij moet dat niveau zo dicht mogelijk proberen te benaderen in elke wedstrijd." Van Bosmans hoopt Roodhooft dat hij de revelatie, zoals vorig jaar werd voorspeld maar niet uitkwam, van dit seizoen wordt.



"Ik hoop vooral dat Mathieu een even mooie comeback maakt als vorig jaar na zijn knieblessure"

Een cijfer op het aantal overwinningen van goudhaantjes Sanne Cant en Mathieu van der Poel wil de manager niet kleven. 20, 15 of 10 maakt hem niet uit. "Als ze het niveau halen van vorig jaar en wereldkampioen worden, zal ik een heel tevreden man zijn", lachte hij. "Ik hoop vooral dat Mathieu een even mooie comeback maakt als vorig jaar na zijn knieblessure." Daarnaast werd ook IKO-Enertherm-Beobank aan het publiek gepresenteerd, de ploeg met als boegbeeld tweevoudig Europees en zevenvoudig Belgisch kampioene Sanne Cant. Voorts telt het team ook drie beloften: Jarno Liessens, Stefano Museeuw en Victor Vandebosch, en negen junioren: Jarne De Meyer, Len Dejonghe, Perry Frijters, Loris Rouiller, Jonas Smet, Arno Van Den Broeck, Jasper Van Den Plas, Toon Vandebosch en Niels Vandeputte. Tot slot zijn er ook nog twee renners bij de U17: Lennert Belmans en Ryan Cortjens. © photo news.