Door: Glenn Bogaert

7/09/16 - 12u18

© Twitter Paul Van Den Bosch.

De keizer van het veldrijden is er komend weekend niet meer bij voor de start van een nieuw crossseizoen. Op en rond de Muur van Geraardsbergen zal Sven Nys zondag in een totaal andere outfit te bewonderen zijn dan die waarmee hij de voorbije 17 jaar door de modder en het zand kliefde. De inmiddels 40-jarige 'Kannibaal van Baal' mag zich nu de grote baas (lees: sportief manager) noemen van Telenet Fidea Lions, met de ex-ploeg van Bart Wellens, Zdenek Stybar en Erwin Vervecken wil hij de toppers Wout van Aert en Mathieu van der Poel het vuur aan de schenen leggen. Of gaat hij zelf nog eens uitpakken? Een tweet van zijn mentor Paul Van Den Bosch hint alvast in die richting: "Er zit nog power op. Plant Sven Nys een comeback?" Een prikkelende gedachte is het in ieder geval...