Fraude met motortje in fiets kost Femke Van den Driessche ook nog haar Europese titel

Maud Kaptheijns mag zich alsong Europees kampioene veldrijden bij de beloften noemen. De jonge Nederlandse pakte vorig jaar november in Huijbergen zilver achter Femke Van den Driessche, maar de Belgische winnares viel later op het WK door de mand toen er in haar fiets een motortje werd aangetroffen.

© belga. De verwachting was al dat Kaptheijns zou doorschuiven naar de eerste plaats en vandaag werd dat door de Europese wielerbond UEC bevestigd. De 21-jarige Nederlandse ziet het als een verlaat cadeautje. "Ik ben trots op het behalen van de Europese titel, ik beschouw dat als het hoogtepunt van mijn loopbaan tot nog toe. Dit is een prijs die voor altijd achter mijn naam blijft staan en waar ik later met trots op terug kan kijken." © Cor Vos.