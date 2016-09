Bart Wellens stelt team voor: "Zenuwachtiger dan toen ik zelf nog croste"

Bewerkt door:

In de gebouwen van Steylaerts, een bedrijf dat zich bezighoudt met badkamerrenovatie, in Temse is het nieuwe team van Bart Wellens voorgesteld. Eerder dit jaar toonde Steylaerts zich hoofdsponsor, met Verona (producent van ramen en deuren) werd vandaag ook een cosponsor gepresenteerd. Sportief manager en ploegleider is oud-wereldkampioen Bart Wellens, vier renners verdedigen de kleuren van het veldritteam.

"Uiteraard ben ik Steylaerts, Verona en alle andere partners enorm dankbaar dat ze in dit verhaal stappen", aldus Wellens. "Wat mezelf betreft, ben ik precies zenuwachtiger dan toen ik zelf nog croste. Langs het parcours en in de materiaalposten kom ik nu terecht tussen de mannen tegen wie ik zelf gecrost heb. Albert, Nys, noem maar op. Een nieuwe wereld voor mij, maar ik heb er wel heel veel zin in."



Het mannenteam werd uitgebreid. De komst van Gianni Vermeersch was al langer bekend, nu vervoegen ook de Duitser Marcel Meisen en onze landgenoot Braam Merlier het team. "We brengen een competitieve ploeg aan de start van het seizoen", zegt Wellens. "Op de eerste teamtraining werd meteen duidelijk hoe gedreven iedereen is. Wat de heren betreft, willen we ons als ploeg tonen in ons allereerste seizoen, met een paar uitschieters als het kan. De wereldtop het moeilijk maken op bepaalde momenten, dat zou mooi zijn."



Bij de dames zal de Nederlandse Maud Kaptheijns de kleuren van Steylaerts-Verona verdedigen. "Van Maud mogen we verwachten dat ze een constant seizoen rijdt en opnieuw een stapje hoger zet. In de Wereldbekers meedoen voor de zege wordt moeilijk, maar in de andere klassementen mag Maud met haar kwaliteiten minstens op het podium mikken", aldus Wellens nog. Bart Wellens, geflankeerd door Maud Kaptheijns en Gianni Vermeersch. © belga.