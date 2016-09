Pauwels en Vantornout verlengen bij Marlux-Napoleon Games dat ook Iserbyt voorstelt

Door: redactie

Kevin Pauwels en Klaas Vantornout hebben hun contract bij Marlux-Napoleon Games tot maart 2018 verlengd. Dat werd vandaag bij de presentatie van het team in het casino van Knokke bekendgemaakt.

Pauwels, vorig jaar goed voor drie overwinningen, is blij dat hij nog minstens twee seizoenen de kleuren van Marlux-Napoleon Games mag verdedigen. "Dit geeft me vertrouwen", aldus de Kalmthoutenaar die naar eigen zeggen een goede voorbereiding achter de rug heeft. "Ik voel me goed. Natuurlijk, ik ben intussen wel al 32 jaar, 'verbeteren' zal ik niet meer doen op mijn leeftijd. Ik hoop even sterk te zijn als vorig jaar en minstens even goed te doen." Ook Vantournout toonde zich verheugd over zijn contractverlenging, temeer hij een horrorseizoen achter de rug heeft, waarin hij voortdurend achter de feiten aanliep. Nul overwinningen en slechts één podiumplaats, derde in de cross van Bredene. "Het was geen seizoen met ups & downs", blikte hij terug, "alleen maar downs. Ik heb een heel slechte winter achter de rug, zowel fysiek, als mentaal was het een moeilijke periode. Ik ben opgelucht dat die tijd nu achter mij ligt en ik mezelf heb teruggevonden deze zomer. Ik beleef weer plezier aan mijn sport en dat is voor mij het belangrijkste. Als je dat weer hebt, dan komt de rest vanzelf. Natuurlijk, ik ben intussen al 34 jaar, ik heb mijn leeftijd tegen en moet het niet hebben van de snelle explosieve crossen. Ik hoop af en toe mijn wedstrijd uit te kiezen, mijn ding te doen in een zware cross. Ik ben niet meer de kopman, maar ik kan daar mee leven. Ik wil die jonge gasten bijstaan en af en toe mijn moment uitkiezen, al besef ik wel dat het dan veel beter zal moeten in vergelijking met vorig seizoen." "Klaas heeft veel betekend voor ons team", pikte manager Jurgen Mettepenningen in. "Dat ben ik niet zomaar vergeten en het was onze plicht om zijn contract te verlengen. Als hij stopt in maart 2018 heeft hij maar liefst tien jaar voor dit team gekoerst. Er zijn niet veel renners die dat kunnen zeggen en ik ben daar trots op."

"De eerste overwinning is al binnen", pakte manager Jurgen Mettepenningen uit toen hij Eli Iserbyt voorstelde aan het publiek in het casino van Knokke. "Eli is wereldkampioen bij de beloften, hij is onze man voor de toekomst."



Iserbyt maakte de overstap van Telenet-Fidea naar Marlux-Napoleon Games en crosst sinds 20 juni voor het team van Mettepenningen. Zijn contract loopt maar liefst tot eind 2021, bijna 5,5 jaar.



18 jaar is de West-Vlaming, hij wordt er 19 in oktober, en is de jonge veldrijder waar het meest van wordt verwacht de komende jaren. "Hem in ons team halen was al een overwinning op zich", stelde de manager. "Alle teams hengelden naar zijn diensten en wij hebben hem in onze ploeg. Eli is een supertalent en mag bij ons groeien. Hij is onze wissel op de toekomst."



Iserbyt voelt zich al goed thuis bij de ploeg. "Ik vond natuurlijk enkele mensen terug die ik al jarenlang ken", zei hij. "Ploegleider Danny De Bie, Jarne Driesen en Gianni Siebens, mensen waarmee ik het prima doe. De integratie is goed verlopen. Met Danny heb ik een goede relatie, we hebben niet veel woorden nodig om elkaar te begrijpen, en dat is wel handig in de cross, waar je niet veel kan praten in koers zelf. Bovendien is de uitvalsbasis van de ploeg dichter bij huis en is de omkadering top. De voorbije weken voelde ik me groeien. Tijdens de Ronde van Luik voelde ik dat ik een stap vooruit heb gezet. Die rittenkoers was een doel, en tijdens de laatste dagen kon ik met de besten mee en daarom werd ik ook elfde in de stand."



Iserbyt wil geen stappen overslaan. "Dit seizoen werk ik de drie klassementen af bij de beloften. Alleen de losse crossen, zo'n achttal, rijd ik bij de profs en ik hoop er af en toe mijn voetje tussen te kunnen plaatsen", eindigde de rechtenstudent.