Ploeg van Kevin Pauwels voorzichtig voor nieuw veldritseizoen: "Moeten opboksen tegen twee fenomenen"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

5/09/16 - 20u58 Bron: Belga

© belga.

Marlux - Napoleon Games heeft vanavond in het casino van Knokke de ploeg voor het crossseizoen 2016-2017 voorgesteld. Manager Jurgen Mettepenningen is getemperd ambitieus. "Ik wil graag evenveel podiumplaatsen in televisiecrossen als vorig seizoen. 24 à in 25 een televisiecross voor de profs. Ik besef dat we met onze ploeg tegen twee fenomenen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel moeten opboksen."

© belga.

Even terugspoelen naar het persmoment van twee jaar geleden. "Ik wil in totaal 75 podiumplaatsen en met de jeugd er bij moet de teller eindigen op 175 plaatsen op het podium.", aldus Mettepenningen toen in het casino. Nu liggen de kaarten anders. Zijn toppers Kevin Pauwels en Klaas Vantornout staan een trapje lager dan die twee fenomenen. "Vorig seizoen begon Wout van Aert op een indrukwekkende manier aan een zegereeks", legt hij uit, "dan hoop je: 'dat gaat hij niet kunnen volhouden', maar ook in december scoorde hij nog en in januari pakte hij zowel de Belgische driekleur, als de regenboogtrui. Hij is zo'n renner die maar om de vijf à 10 jaar geboren wordt. Dan moet je je daar als manager bij neerleggen. Dus we hebben onze ambitie toen bijgesteld. Uiteindelijk hebben we drie televisiecrossen gewonnen. Dat is minder in vergelijking met andere jaren, eigenlijk zijn er dat twee of drie te weinig. Wel haalden we 24 keer het podium in een televisiecross en dat is uiteindelijk wat ook telt voor onze sponsors: naambekendheid op televisie."



Pauwels absolute kopman

Net omdat het team moet strijden tegen "twee fenomenen", is de ambitie gezond, maar bescheiden. "Ik ga geen grote uitspraken doen", aldus de manager, "dat is nu niet opportuun, ik hoop dat we 24 à 25 podiumplaatsen kunnen halen in zo'n vijf of zes tv-crossen kunnen winnen. We hebben een sterke kern, ik geloof in Kevin Pauwels, hij is onze absolute kopman, Michael Vanthourenhout zal bevestigen en is een plaatsje opgeschoven in de pikorde. Hij is onze tweede kopman. Ook Klaas Vantornout is nog lang niet afgeschreven en ik zie dat ook Dieter Vanthourenhout sterk bezig is."