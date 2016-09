Gekwetste Van der Haar moet van ploeg nog twee koersen rijden: "Ik snap het niet"

Nico Dick

Lars van der Haar haalt de start van het veldritseizoen niet. "Een logische overbelasting nadat hij in juni te veel op de weg reed", aldus Sven Nys. "Helaas eist Giant-Alpecin nu wel dat hij Montréal en Quebec rijdt. Echt blij word ik daar inderdaad niet van."

"Als het aan mij lag, zou Lars beide Wereldbekermanches niet rijden", aldus Sven Nys, sportief manager bij de Telenet Fidea Lions, bij veldritkrant.be. "Een foute keuze wat mij betreft, maar ik kan daar niets aan veranderen. Dit zijn afspraken die met zijn huidige ploeg gemaakt zijn. Hij hoeft zich daar uiteraard niet te forceren. Wellicht is het zijn nummer ophalen, een kilometer fietsen en stoppen. Maar het is ben blijft een pittige reis en die tijd had hij beter thuis kunnen besteden aan zijn revalidatie."



Van der Haar kampt met een ontsteking aan een pees bij de hamstring. Een gevolg van overbelasting in de maand juni. "Ook toen had ik nog geen vat op het programma van Lars. Hij heeft in die periode een grote ronde willen nabootsen door de Ronde van België, de Dauphiné en de Ster ZLM Toer achter elkaar te rijden", vertelt Nys. "Hij zocht zijn limieten op. Maar dat bleek geen goed idee, aangezien je drie keer tegen een verschillend peloton aan de bak moet."