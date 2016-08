Muur van Geraardsbergen keert terug op de veldritkalender

Door: redactie

29/08/16 - Bron: Belga

© belga.

Aan de kapel in Geraardsbergen werd vanmiddag het programma voorgesteld van de BRICO-crossen, zes crossen die voortaan door de commerciële zender VTM worden uitgezonden. Het gaat om enkele losse crossen die de krachten gebundeld hebben. Met de openingscross op 11 september in Geraardsbergen en de afsluiter op 12 februari in het Nederlandse Hulst staan twee nieuwe wedstrijden op het programma.

Met de BRICO-crossen wil VTM voortaan dus ook veldrijden uitzenden. "De Napoleon Games Belgian Cycling Cup wordt gesmaakt door het publiek", zegt chef sport Peter Denruyter van VTM Nieuws, "de instap naar het veldrijden is een mooie volgende stap."



Aan de kapel in Geraardsbergen werd het nieuwe project voorgesteld, een idee dat vorm kreeg bij Chris Mannaerts, vroeger commentator op Vier en momenteel actief als manager bij Crelan-Vastgoedservice en aan de slag ook bij Sport ID, dat verscheidene projecten op poten zet. "Het is al langer een droom om crossen te organiseren, maar in april kreeg het idee ook echt vorm. Er komen twee nieuwe crossen (Geraardsbergen en Hulst, red) en vier bestaande losse crossen worden voortaan ook onder de koepel van de BRICO-crossen georganiseerd en, wat ook belangrijk is, live uitgezonden via VTM. Een goede zaak voor het veldrijden, we willen kwaliteit aanbieden, voor het publiek, de vips en de renners."



De cross in Geraardsbergen schiet het seizoen op gang dit jaar, volgend jaar zal dat de cross in Eeklo zijn, daarna is het opnieuw de beurt aan Geraardsbergen. VTM zendt de zes crossen uit. "Veldrijden is immens populair", aldus chef sport Peter Denruyter van VTM Nieuws. "Al vaker werd ons gevraagd waarom we geen crossen in ons aanbod hadden, maar dan was het antwoord simpel: een uitzending van één cross is voor ons geen optie, we willen iets dat regelmatig terugkeert. In dit project geloven we sterk. Veldrijden zit in het hart van elke Vlaming, is een familiegebeuren en VTM is een familiezender en iedereen zal op een open net de crossen kunnen volgen. Dit is een mooi project en we willen, net zoals we dat bij de Napoleon Games Cycling Cup doen, sterke uitzendingen maken."



Commentatoren van dienst zijn Merijn Castelyn en Roland Liboton. Er is ook aandacht voor de vrouwen en de jeugd, beloften en elite rijden samen hun cross.



De zes crossen maken geen deel uit van een klassement zoals de Wereldbeker of Superprestige, het gaat om zes losse crossen die voortaan onder de koepel van BRICO-crossen live worden uitgezonden. Het contract loopt al zeker voor drie seizoenen. "Voor niet-klassementscrossen is het niet altijd makkelijk om in leven te blijven", aldus nog Mannaerts, "dat genre wedstrijden wordt dikwijls naar de achtergrond gedreven door de gevestigde waarden. Toch geloven wij dat ze de klassiekers van de toekomst kunnen worden en is het een goede zaak dat die crossen voortaan op een open net worden uitgezonden."