Toezichthouder Wegen en Verkeer aangereden door sluikstorter tijdens actieweek

KVE

24/09/17 - 10u28 Bron: Belga

© photo news.

Toezichthouders van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hebben tijdens de voorbije actieweek tegen sluikstorten in totaal 57 pv's uitgeschreven in Vlaanderen. Een toezichthouder werd aangereden door een sluikstorter die hij op heterdaad betrapt had. Dat meldt Wegen en Verkeer vandaag.

De voorbije week trokken 56 gewestelijk toezichthouders van AWV de straat op om sluikstorters op heterdaad te betrappen en het achtergelaten afval te controleren en op te halen.



Vorig jaar kostte het opruimen van zwerfvuil en sluikstort AWV 5,2 miljoen euro. Onderzoek wijst uit dat liefst 77 procent van de Vlamingen zich ergert aan zwerfvuil. Bovendien wordt zwerfvuil meer en meer als een factor opgegeven die aanleiding geeft tot een onveilig gevoel op straat.



Het Agentschap Wegen en Verkeer doet regelmatig algemene opruimbeurten langs gewest- en autosnelwegen. In totaal haalde AWV in 2016 bijna 3 miljoen kilo afval op.



"Deze handhavingsweek werkt", zegt Vlaams Minister van mobiliteit Ben Weyts. "We merkten op het terrein minder sluikstort ten opzichte van andere periodes in het jaar."



Tijdens de handhavingsweek werd een gewestelijk toezichthouder van AWV ook aangereden door een sluikstorter, die hij op heterdaad had betrapt. De toezichthouder zag een wagen stoppen, de passagier stapte uit met vuilniszakken. Toen de toezichthouder zijn legitimatie toonde is de passagier met de vuilniszakken weer ingestapt en bij het wegrijden heeft de chauffeur de toezichthouder geraakt met de wagen. Hij is hierdoor één dag werkonbekwaam geweest. AWV diende een klacht in bij de politie.