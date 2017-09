OPINIE: "Statiegeld voor blikjes en plastic flessen zal zwerfvuil verminderen"

Door: Rob Buurman, Directeur Recycling Netwerk

21/09/17 - 12u16

Rob Buurman: "Omdat de drankenproducenten zoveel mogelijk winst willen blijven maken met wegwerpverpakkingen, sturen ze allerlei mythes over statiegeld de wereld in." © RV/NImmegeers.

In dit opiniestuk stelt Rob Buurman, directeur van het Recycling Netwerk, dat de invoering van statiegeld voor blikjes en plastic flessen de hoeveelheid zwerfvuil zal verminderen. In Antwerpen loopt een experiment dat in durft gaan tegen de lobby van de drankindustrie.

Van boeren tot stadsmensen, over 1 zaak zijn ze het eens. Ze zijn allemaal het zwerfvuil beu. De landbouwers omdat hun koeien ziek worden als er metalen blikjes tussen hun voedsel belanden. De stadsmensen als rondslingerende blikjes en flesjes hun wijk vervuilen. En iedereen stoort zich sowieso aan de plastic rommel op onze stranden.



De Stad Antwerpen startte een bijzonder boeiend experiment in de strijd tegen zwerfvuil. Verenigingen die opruimen krijgen 10 cent per ingezameld blikje of plastic fles. Zo wil schepen Caroline Bastiaens (CD&V) concreet uitvinden hoe een statiegeldsysteem het zwerfvuil in 't Stad kan verminderen. Lees ook Week lang verscherpte controles tegen zwerfvuil en sluikstort

"Operatie Proper" gaat strijd aan met zwerfvuil

Deze Vlaamse schepen doorzoekt afvalbergen in zijn gemeente om sluikstorters te identificeren

De lobby van Coca-Cola en co Fost Plus werd opgericht door Coca-Cola, andere drankenbedrijven en de verpakkingsindustrie. Als het over statiegeld gaat, is Fost Plus de spreekbuis van deze bedrijven Rob Buurman Ze durft hiermee in te gaan tegen de lobby van de drankindustrie die, via Fost Plus, probeert de invoering van statiegeld te saboteren. Officieel staat Fost Plus in voor "de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België". Het is minder geweten dat Fost Plus werd opgericht door Coca-Cola, andere drankenbedrijven en de verpakkingsindustrie.



Als het over statiegeld gaat, is Fost Plus de spreekbuis van deze bedrijven. Omdat de drankenproducenten zoveel mogelijk winst willen blijven maken met wegwerpverpakkingen, sturen ze allerlei mythes over statiegeld de wereld in.

Goedkoper voor de belastingbetaler Wij durven er nochtans een bak Antwerpse bollekes op verwedden dat door het statiegeldexperiment het zwerfvuil zal verminderen in Antwerpen. Flesjes en blikjes maken 40% van het totale zwerfafval uit. Statiegeld bewees al zijn doeltreffendheid om dat deel van het zwerfvuil te decimeren. In Scandinavië vind je bijna geen flesjes en blikjes meer terug in het milieu. In ons buurland Duitsland keert zelfs een indrukwekkende 98% van de plastic PET-flessen terug voor recyclage.



Als er minder blikjes en flesjes rondslingeren, daalt de factuur voor het opruimen van zwerfafval ook. Nu bedraagt die factuur voor heel Vlaanderen nog 103 miljoen euro, elk jaar opnieuw. Als mensen lege blikjes en flesjes terugbrengen naar de winkel, moeten de gemeenten tientallen miljoenen euro's minder uitgeven aan opruimen. Dat is heel goed nieuws voor de belastingbetaler.

Wachten op de Vlaamse regering Als er minder blikjes en flesjes rondslingeren, daalt de factuur voor het opruimen van zwerfafval. Dat is heel goed nieuws voor de belanstingbetaler. Rob Buurman Waarom dan een experiment doen, en het niet meteen invoeren? Wel, de beslissing over de invoering van statiegeld moet door de Vlaamse regering genomen worden. De bal ligt dus in het kamp van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en zijn coalitiepartners, CD&V en Open VLD.



De Vlaamse minister van milieu Joke Schauvliege (CD&V) liet al weten voorstander te zijn van statiegeld. Maar ze wacht nog met invoering. De vraag is of de liberale regeringspartner Open VLD, die eerder het plastic-zakjesverbod torpedeerde, ook de voordelen van statiegeld inziet. Nochtans zit een hele nieuwe recyclage-industrie te wachten op meer en beter recycleerbaar materiaal.



De tijd dringt ook voor de N-VA om de belofte van een nieuwe circulaire economie waar te maken in deze legislatuur. Zorgen voor properder steden en natuur kan lonen bij de volgende verkiezingen.