Al 1 op de 9 gezinnen heeft zonnepanelen

DDW

21/09/17 - 05u00

Op een woonhuis worden zonnepanelen geplaatst. © anp.

Er zijn de jongste twee jaar 52.500 nieuwe zonne-installaties geplaatst in Vlaanderen, wat het totale bestand op meer dan 300.000 brengt. Liefst 52.200 van die nieuwe installaties, hebben een productiecapaciteit van minder dan 10 kilowattuur. Daarmee hebben nu 295.000 Vlaamse gezinnen - of 1 op de 9 - zonnepanelen.

In het Energieplan van bevoegd minister Tommelein (Open Vld) zat de doelstelling om tegen het einde van dit jaar de kaap van 300.000 te ronden, maar dat is nu al gebeurd. Dat is dus vooral het gevolg van een revival van zonne-energie bij particulieren - zij tekenen voor zo goed als alle nieuwe installaties tussen december 2015 en augustus 2017. Bij bedrijven is de appetijt flink afgenomen. In diezelfde periode kwamen er amper 256 middelgrote installaties bij en verdwenen er netto 3 grote installaties. "Die hebben we nochtans nodig om onze doelstellingen te halen", zegt Tommelein. Hij roept de bedrijven op om een tandje bij te steken. "Het VBO verkondigde onlangs dat de kernuitstap niet haalbaar is. Maar als onze bedrijven evenveel zouden investeren als de gezinnen, dan zouden we al een pak verder staan in onze energie-omslag."



De financiering van die omslag na de vernietiging van de Turteltaks is de komende dagen voorwerp van debat binnen de Vlaamse regering. Tommelein wil geen nieuwe forfaitaire belasting meer en pleit voor een verhoging van de groenestroomquota, wat gezinnen zo'n 10 euro zou kosten. N-VA en CD&V vragen zich af of dat volstaat en neigen nog altijd naar een combinatie van inkomstenbronnen. (DDW)