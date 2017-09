Aardappelverwerker bouwt eigen energiecentrale

Bewerkt door: ESA

Op het terrein van aardappelverwerker Farm Frites in Lommel legt Green Logix Cogeneration de laatste hand aan de bouw van een volledig geïntegreerde en stuurbare energiecentrale. Vlaams minister van Economie en Innovatie, Philippe Muyters (N-VA), bracht een bezoek aan het bedrijf, dat met de energiecentrale een primeur in Vlaanderen heeft.

De warmtekrachtkoppelingscentrale op het terrein van Farm Frites in Lommel voorziet in de gelijktijdige toelevering van elektriciteit en warmte, essentieel in de verwerking van aardappel tot afgewerkt product. Naast de warmtekrachtkoppelingscentrale, voorziet Farm Frites eveneens in een fotovoltaïsche installatie op het dak van het bedrijf.



Eén bedrijfssite bundelt zo verschillende duurzame energie-installaties op maat van de eigen energiebehoefte. Hiermee heeft Vlaanderen een primeur te pakken. "Het unieke aan dit project is dat het een bestaande industriële site door de koppeling van vier lokale hernieuwbare energiebronnen omvormt tot een energiepark", aldus minister Muyters. De centrale zal het voornaamste deel van de energievraag van Farm Frites invullen.



De overtollige energie die Farm Frites produceert, kan op het net gezet worden. "Naast de evidente ecologische meerwaarde, zorgt dit duurzaam project ook voor meer zekerheid voor de bedrijven op de Maatheide en worden ze er letterlijk verankerd", aldus Muyters. "Deze duurzame samenwerking is een enorme troef voor de competitiviteit van Vlaanderen."



De energiecentrale heeft een kostenplaatje van 15 miljoen euro. De Vlaamse regering steunt het project met 680.400 euro.