Greenpeace begraaft symbolisch de dieselwagen tijdens Autoloze Zondag

Onze kinderen vragen zuivere lucht . Tijd om diesel te begraven! #CleanAirNow

Een honderdtal kinderen en sympathisanten van milieuorganisatie Greenpeace hebben naar aanleiding van de Autoloze Zondag symbolisch de dieselmotor ten grave gedragen in de Brusselse Belliardstraat. "Dieselauto's zijn even ongepast in stadscentra als een rokershoek in een ziekenhuis."

Greenpeace wilde met de actie de schadelijke uitstoot van dieselwagens aankaarten. De organisatie meet op de drukke Brusselse verkeersas sinds 12 september de uitstootwaarden en wilde het verschil aantonen met deze dag zonder, of met weinig, wagens. Na het eerst half uur op Autoloze zondag is de vervuiling van stikstofdioxide (NO2) al met een derde afgenomen tot 45 microgram per kubieke meter, aldus Greenpeace.



Het gezelschap trok in stoet door de Belliardstraat achter een kar met daarop een doodskist met onder meer een knalpot aan bevestigd. De dieselkist kreeg nadien een symbolische begrafenis, naast de tombe van de steenkool. Een derde staat reeds klaar voor benzine.



"We zijn vergiftigd door diesels, en de enige manier om onze lucht weer snel gezond te maken, is zo snel mogelijk afstappen van zulke verbrandingsmotoren", aldus Joeri Thijs van Greenpeace België. "Dieselauto's zijn even ongepast in stadscentra als een rokershoek in een ziekenhuis."