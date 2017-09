Week lang verscherpte controles tegen zwerfvuil en sluikstort

Bewerkt door: aja

17/09/17 - 12u51 Bron: Belga

Vanaf maandag zullen ruim duizend politieagenten, GAS-ambtenaren, stads- en gemeenschapswachters en andere handhavers een week lang in Vlaanderen verscherpte controles uitvoeren op zwerfvuil en sluikstort.

De eerste 'Vlaamse handhavingsweek' is een initiatief van Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tussen Ovam, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeente (VVSG). De initiatiefnemers willen de pakkans verhogen en het signaal geven dat je niet ongestraft afval kan dumpen. "Je kan de Handhavingsweek vergelijken met een flitsmarathon tegen zwerfvuil en sluikstorten", meldt Mooimakers.



"Verspreid over de vijf Vlaamse provincies nemen van 18 tot 24 september ruim duizend politieagenten, GAS-ambtenaren, stads- en gemeenschapswachten, wegenwachters, bos- en veldwachters ... deel aan de Handhavingsweek. Ze trekken een week lang de straat op om extra controles uit te voeren op sluikstort en zwerfvuil.



Elke deelnemende gemeente of organisatie stelt zijn actieplan op, afgestemd op de lokale hotspots en op de beschikbare inzet. Naast extra mankracht zullen tijdens de Handhavingsweek ook extra technologische hulpmiddelen worden ingezet, zoals camera's", vertelt Mooimakers.