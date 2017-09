Ruim 815 miljoen mensen lijden honger, aantal neemt weer toe

Bewerkt door: ADN

15/09/17 - 17u05 Bron: Belga

© afp.

Als gevolg van gewelddadige conflicten en de verandering van het klimaat is het aantal mensen wereldwijd dat honger lijdt, weer gestegen. In 2016 hadden 815 miljoen mensen te weinig te eten, 38 miljoen meer dan in 2015, zo heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) vandaag in Rome meegedeeld.

Het streefdoel om tegen 2030 een einde te maken aan honger en voedseltekorten, kan enkel bereikt worden bij vrede en stabiliteit, waarschuwen de VN. In de periode 2003-2013 was honger nog op de terugweg.

Crisisgebieden "Het is hoogst betreurenswaardig dat in 2016 één op de negen mensen op de wereld met honger ging slapen" De helft van de mensen die te weinig eten hebben, leeft volgens het rapport in crisisgebieden. Het voorbije decennium kende een dramatische stijging van het aantal conflicten. Bovendien worden deze gewelddadige conflicten steeds ingewikkelder.



In landen met burgeroorlog zoals Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen bestaat het gevaar op hongersnood, de ergste vorm van hongercrisis. "We kunnen deze alarmklokken niet langer negeren", zei een woordvoerder van de FAO (Food and Agriculture Organization) luidens een mededeling.



De VN wijzen erop dat honger ook migratie aanwakkert: in streken waar conflicten en honger woeden, ligt het aantal mensen dat op de vlucht slaat bijzonder hoog.