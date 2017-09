UPS gaat pakketjes in Mechelen via elektrische cargofiets vervoeren

MV

Na Leuven zal ook in de Mechelse binnenstad een elektrische cargofiets van UPS worden ingezet voor het snel en milieuvriendelijk leveren van pakketjes. Voorlopig zullen enkel de Bruul en de omliggende straten door de elektrische fiets bediend worden, na een testperiode van zes maanden wordt alles geëvalueerd.

In de laadbak van de elektrische cargofiets passen 12 middelgrote pakketjes. De lading wordt buiten het stadscentrum aangeleverd door een bestelwagen waarna de fiets de laatste kilometers aflegt. Volgens UPS is dit een ideaal alternatief voor drukke stadscentra. "Elektrische fietsen verminderen vervuiling en files, onze koolstofvoetafdruk en werkingskosten. Bovendien maken ze veel minder lawaai", zegt Fernando Falcón, countrymanager van UPS Belgium. "UPS ziet zichzelf als een deel van de oplossing en zal als partner blijven samenwerken met lokale overheden om de milieu-impact van het leveren van pakjes te beperken."



De test in Mechelen is een van de vele die UPS uitvoert in Europa, en onderdeel van het Rolling Laboratory van UPS: alternatieve brandstoffen en voertuigen met geavanceerde technologie in verschillende leveringssituaties testen.



In Mechelen wordt enthousiast op de test gereageerd: "We zijn geïnteresseerd in het ontwikkelen van slimme diensten die duurzame oplossingen bieden", zegt burgemeester Bart Somers. "We zijn ervan overtuigd dat vervoer per cargofiets een essentieel onderdeel is van de vervoersoplossing in ons stadscentrum," vult mobiliteitsschepen Marina De Bie aan. "Ik ben blij dat UPS met deze test een partner is geworden in ons streven naar een milieuvriendelijkere oplossing voor pakketvervoer in Mechelen."



Vorig jaar werd een elektrische fiets met succes geïntroduceerd in Leuven. UPS hoopt ook in andere Belgische steden snel dergelijke projecten te kunnen opstarten.