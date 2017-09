Britse windmolenparken voor het eerst goedkoper dan nucleaire energie

Door: redactie

De subsidiëringskost van offshore-wind in Groot-Brittannië is voor het eerst kleiner dan de steun voor nieuwe nucleaire energie. Dat melden Britse media.

Na een veiling werden subsidies toegekend voor nieuwe windmolenparken op zee aan 57,50 pond per megawattuur stroom. In 2015 bedroeg de subsidie nog 114 à 120 pond per megawattuur stroom. De steun voor offshore-wind komt zo onder de 92,50 pond per megawattuur stroom subsidie die de nieuwe nucleaire centrale Hinkley Point ontvangt, de eerste nieuwe kerncentrale in Groot-Brittannië in ruim twintig jaar.



De steun voor nieuwe windmolenparken in zee is in Europa in sneltempo aan het dalen. In Duitsland worden zelfs windparken geplaatst zonder enige vorm van subsidie.



In Belgie berekende de federale energieregulator Creg dit voorjaar dat de steun voor de drie nieuwe parken die de komende jaren moeten verschijnen op zee kan gehalveerd worden, van de bestaande 124 à 129 euro per megawattuur naar 62 à 64 euro. De federale regering wil de studie van de Creg nu gebruiken als basis voor onderhandelingen met de concessiehouders van de drie te bouwen parken, om de subsidies naar omlaag te krijgen.