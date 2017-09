Britse windmolenparken voor het eerst goedkoper dan nucleaire energie

Door: redactie

De subsidiëringskost van offshore-wind in Groot-Brittannië is voor het eerst kleiner dan de steun voor nieuwe nucleaire energie. Dat melden Britse media.

Na een veiling werden subsidies toegekend voor nieuwe windmolenparken op zee aan 57,50 pond per megawattuur stroom. In 2015 bedroeg de subsidie nog 114 à 120 pond per megawattuur stroom.



De steun voor offshore-wind komt zo onder de 92,50 pond per megawattuur stroom subsidie die de nieuwe nucleaire centrale Hinkley Point ontvangt, de eerste nieuwe kerncentrale in Groot-Brittannië in ruim twintig jaar.