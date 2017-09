Koppel gooit per ongeluk 32.000 euro weg. En dan starten vier vuilnismannen zoektocht

Door: Joris Vergauwen

11/09/17 - 21u00 Bron: Eigen berichtgeving

Stekene Een bejaard koppel uit Stekene heeft zaterdag in het containerpark per ongeluk 32.000 euro gedumpt bij het 'harde plastic'. Het geld was verstopt in bloempotten. Ze ontdekten hun kapitale vergissing gisteren. Vanmorgen gingen vier vuilnismannen meteen op zoek naar het geld.

Het koppel verstopte hun spaargeld in envelopjes en zakjes in bloempotten thuis. De man, een beetje vergeetachtig, bracht het voorbije weekend die bloempotten naar het containerpark in Stekene. Zonder het te beseffen, gooide hij 32.000 euro in de container met harde plastic. "Zondag merkte zijn vrouw de vergissing op", klinkt het bij afvalintercommunale MIWA. Ten einde raad stapte ze naar de politie, die haar de raad gaf maandagochtend zo snel mogelijk aan te kloppen bij de hoofdzetel van MIWA aan Vlyminckshoek in Sint-Niklaas. "De bewuste container werd vanmorgen meteen overgebracht van Stekene naar Sint-Niklaas. Vier mensen zijn volop beginnen zoeken. Een uur later werd de volledige som teruggevonden."