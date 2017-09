"Operatie Proper" gaat strijd aan met zwerfvuil

Margo Verhasselt

In Zaventem werd maandag "Operatie Proper" gelanceerd. Met die campagne willen Mooimakers en Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) scholen, verenigingen en groepen in Vlaanderen mobiliseren om de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil en sluikstorten. Ze dokterden hiervoor een beloningssysteem uit.

Mooimakers is het Vlaamse samenwerkingsverband tussen Ovam, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Samen met minister Schauvliege wil de beweging duurzame en volgehouden inspanningen aanmoedigen. Wie de schouders zet onder een propere buurt kan op het einde van het schooljaar op een beloning rekenen. Leerlingen van basisschool De Vleugel in Zaventem gaven de aftrap van de campagne.



"Operatie Proper" richt zich tot scholen, verenigingen (zoals jeugdbewegingen en sportclubs) en groepen (zoals buurtbewoners). Bij engagement voor een heel schooljaar kunnen ze rekenen op een financiële beloning voor elke deelnemer aan de opruimacties. Bij scholen kan het totaalbedrag oplopen tot 1.500 euro, bij verenigingen tot 1.125.



"Miss en Mister Proper"

"Met deze campagne willen we de Miss en Mister Propers wakker maken", zei minister Schauvliege. "Het meest doeltreffende wapen tegen zwerfvuil en sluikstorten is een brede maatschappelijke beweging. Hoe meer mensen we actief betrekken bij de strijd, des te groter de kans dat we die ook winnen."



"Als mensen voor eigen deur vegen, doen we al grote stappen vooruit. Maar we rekenen ook op een sneeuwbaleffect", zei Els Gommeren, coördinatrice van Mooimakers. "De deelnemers aan 'Operatie Proper' spelen een voortrekkersrol en kunnen anderen inspireren om hun gedrag te veranderen."