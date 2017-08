Kaspische zee verdampt langzaam

HC

Milieu Het water in de Kaspische Zee is sinds 1996 al anderhalve meter gezakt. Dat schrijven onderzoekers in het blad Geophysical Research Letters.

De afgelopen decennia is de waterstand van het meer flink afgenomen. Tussen 1996 en 2015 daalde de waterstand gemiddeld 7 centimeter per jaar. Dat betekent dat de waterspiegel in het meer vandaag de dag zo'n anderhalve meter lager ligt dan in 1996. Daarmee ligt deze nog maar één meter boven de historisch lage waterstand die aan het eind van de jaren zeventig werd genoteerd.



De oorzaak voor de daling is niet helemaal duidelijk. Het kan zijn dat rivieren die het meer voeden minder water leveren of er minder neerslag valt. De onderzoekers bestudeerden de waterstand met behulp van satellietgegevens, daarnaast maakten ze een inschatting van de hoeveelheid neerslag en mate van verdamping. Vervolgens keken ze in hoeverre deze factoren van invloed waren op de waterstand.



Onderzoekers vrezen voor het noordelijke, tamelijk ondiepe deel van de Kaspische Zee. Dit deel van de zee is op bepaalde plaatsen minder dan vijf meter diep. En als de waterstand jaarlijks 7 centimeter afneemt, kan dit deel van het meer over 75 jaar verdwenen zijn. De onderzoekers willen nu via klimaatmodellen beter voorspellen wat voor impact de opwarming van de aarde heeft op de Kaspische Zee.