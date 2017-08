Paars afscheid van de zomer

Door: redactie

31/08/17 - 05u44

© Benoit De Freine.

video Wie in schoonheid afscheid wil nemen van de zomer, kan terecht in het natuurreservaat De Teut in Zonhoven. De heide kleurt daar dezer dagen prachtig paars, dankzij de duizenden erica-plantjes die er in bloei staan. Onze fotograaf vloog met een drone over het landschap, en dat leverde dit prachtige beeld op. De Teut is 2.000 hectare groot en bestaat uit vennen, duinen, bossen en heides.