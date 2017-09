NINA zomert: Beach Cleanup in Blankenberge

Door: ND

1/09/17 - 07u34

© Ecover.

Nog geen plannen dit weekend? Plan zaterdag 2 september dan eens een uitstapje naar Blankenberge. Niet om in de zee te zwemmen, wel om samen met Ecover afval van het strand te rapen. Het ecologische merk houdt een Beach Cleanup om aandacht te vragen voor de plastic soep in zee, en je kan er een ecologisch gemaakt skateboard mee winnen.

Op zaterdag 2 september kan je in Blankenberge vanaf 13u tot 16u terecht om samen met Ecover het strand schoon te maken, ter hoogte van Blankenberge de Pier, Zeedijk 261. Niet alleen kan je zo je steentje bijdragen aan het stoppen van milieuvervuiling, je kan er ook in de prijzen vallen.



De Beach Cleanup wordt georganiseerd in samenwerking met upcycle onderneming WasteBoards, die plastic flesdoppen omsmelt tot hippe skateboards. Wie het meeste afval raapt op het strand, wint een special edition EcoverWasteBoard, die ter plekke gemaakt wordt in de mobile WasteBoard Bakery. Daarnaast kan je ook meedoen aan een designcontest en online je eigen EcoverWasteBoard maken. Het beste design wordt uitgekozen en de winnaars rollen op 2 september van de Beach Cleanup naar huis met hun eigen ocean plastic skateboard.