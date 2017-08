Miljoenen gifeieren worden groene stroom

Door: Ton Voermans

10/08/17 - 18u11 Bron: AD.nl

© anp.

De tientallen miljoenen eieren die in Nederland zijn vervuild met het insecticide fipronil worden afgevoerd als chemisch afval. Destructiebedrijf Rendac maalt, mixt en droogt net zo lang tot de eitjes zijn veranderd in brandstof voor de opwekking van elektriciteit. Groene stroom welteverstaan, het is tenslotte puur biologisch materiaal.

Het destructiebedrijf Rendac zegt dat er voldoende biobrandstof wordt geproduceerd om 50.000 gezinnen van energie te voorzien Vrachtwagens vol gifeieren komen dagelijks aan bij bedrijf Rendac in de Nederlandse gemeente Son. Dat bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van dierlijk afval afkomstig van de slacht en van dode dieren uit de bio-industrie. Ook honderdduizenden dode huisdieren die jaarlijks bij de dierenarts worden achtergelaten, gaan naar het Brabantse destructiebedrijf.



De productie van Rendac is niet voor mensen met een zwakke maag. Dagelijks worden 2,5 miljoen eieren vermengd met geruimde kippen (ook zo'n 160.000 stuks per dag) en ander dierlijk materiaal. "Het aanbod van vervuilde eieren is vele malen groter, maar meer kunnen we in verband met onze processen niet aan'', zegt Rendac-directeur Sjors Beerendonk. Te veel eieren maakt het proces te nat.