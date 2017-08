Nederlands voedselagentschap: "In november 2016 werd fipronil in stallen gevonden, niét in eieren"

Bewerkt door: HA

9/08/17 - 18u24 Bron: Belga

Rob van Lint © anp.

Het hoofd van de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWA) zegt dat men in november 2016 wel weet had van het giftige product in Nederlandse stallen, maar niet in Nederlandse eieren. Dat meldt RTL Nieuws. Eerder had Belgisch minister van landbouw Denis Ducarme (MR) bekendgemaakt dat de NVWA al sinds november 2016 weet had van de fipronilbesmetting. Dat blijkt uit twee nota's van de NVWA die het FAVV "per toeval" in handen kreeg.