Poetin vraagt tijdens vakantie aandacht voor sterk vervuilde Baikalmeer

5/08/17 - 15u51

© afp.

De Russische president Vladimir Poetin bracht enkele van zijn vakantiedagen door aan het Baikalmeer in Siberië. Naast vissen en zwemmen vroeg de president ook aandacht voor de grote vervuiling van s' werelds diepste meer door de industrie in de buurt.

Het Baikalmeer is erfgoed van Unesco, de Wereldcultuurorganisatie van de Verenigde Staten. Het zou het diepste (een 1.700 meter) en het meest oudste meer (25 miljoen jaar oud) ter wereld zijn. Er komen dan ook geregeld toeristen om te genieten van het unieke natuurgebied en het heldere water.



Poetin klaagt echter over de extreem hoge vervuiling van het meer. "Het Baikalmeer behoort tot de hele planeet en moet ook behouden blijven voor de toekomstige generaties." Die stelling is volgens de Russische president dan ook een overheidsprioriteit. Milieuproblemen zijn daarnaast ook een persoonlijke passie voor Poetin. In 2009 ging hij al eens met een duikboot naar de bodem van het vervuilde meer.



Vier jaar geleden sloot Poetin in de streek een fabriek uit de tijd van de Sovjet Unie, ook al had hij die eerder zelf terug laten openen. Milieuactivisten in het gebied worden ook vaak onder druk gezet door de overheid. Een groep werd zelfs beschuldigd "van buitenlandse agenten te zijn". Ze doekten uiteindelijk hun ngo op onder druk van de Russische overheid.



