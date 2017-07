Bouw grootste drijvende windmolenpark ter wereld begonnen

Bewerkt door: HA

24/07/17 - 14u31 Bron: IPS

De vijf turbines zullen circa twintigduizend gezinnen van stroom kunnen voorzien. © Screenshot.

In Schotland is de bouw van het grootste drijvende windmolenpark ter wereld begonnen. Het kan windenergie op zee een flinke boost geven. Drijvende windturbines zijn niet gebouwd op de zeebodem, maar alleen met dikke kabels aan de bodem verankerd. Het Noorse oliebedrijf Statoil kreeg twee jaar geleden groen licht van de Schotse overheid om er vijf te plaatsen bij Peterhead, aan de noordoostkust van Schotland.

De eerste turbine staat er nu. De vier andere bevinden zich nog in Noorwegen maar worden de komende dagen ook naar Schotland gebracht. De vijf turbines van het Hywind-park zijn 175 meter hoog, wegen 11.500 ton, hebben speciale wieken en genereren straks elk 6 megawatt, goed om twintigduizend gezinnen van stroom te voorzien.



Drijvende turbines kunnen gebruikt worden in gebieden waar de zee veel dieper is. De Hywind-windmolens staan in water dat 100 meter diep is. Een conventionele windmolen gaat maar tot de helft van die diepte. Statoil zegt dat het turbines kan plaatsen waar de zee een kilometer diep is. Het hoopt daarmee een oplossing te hebben voor Japan en de Amerikaanse westkust, waar het water te diep is voor conventionele windmolens.