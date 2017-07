Aarde verandert stilaan in 'Planeet Plastic'

BBC News, The Telegraph

Wetenschappers aan de Universiteit van Californië hebben berekend dat tot op heden al 8,3 miljard ton plastic werd geproduceerd. Dat is even zwaar als een miljard olifanten of 822.000 keer de Eiffeltoren. Het grote probleem is echter dat plastic, een erg duurzaam product, vaak slechts voor een heel korte periode wordt gebruikt en vervolgens op de vuilnisbelt of in de natuur belandt.

"We stevenen rechtstreeks af op 'Planeet Plastic' en als we niet in een dergelijke wereld willen leven, dan zullen we moeten nadenken hoe we sommige materialen, vooral plastic, gebruiken," zegt Dr. Roland Geyer aan BBC News.



In een studie die werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances onderzochten Geyer en zijn collega's aan de universiteit van Californië in Santa Barbara voor het eerst hoeveel plastic er de voorbije jaren werd gepubliceerd, hoe het materiaal in al zijn vormen wordt gebruikt en waar het belandt. Lees ook Federale overheid voert met truck campagne tegen zwerfvuil in Noordzee

Enkele belangrijke cijfers: - Er werd sinds het begin van de productie 8,3 miljard ton plastic vervaardigd

- De helft daarvan werd pas in de voorbije dertien jaar vervaardigd

- De productie steeg van twee miljoen ton in 1950 tot 400 miljoen ton in 2015

- 6,3 ton plastic werd ondertussen alweer weggeworpen

- Van het weggeworpen plastic werd ongeveer 9 procent gerecycleerd, 12 procent werd verbrand. De overige 79 procent belandde op vuilnisbelten, in de natuur en in oceanen

- Verpakkingen vormen het grootste aandeel van het kortetermijngebruik

- Het langetermijngebruik is vooral terug te vinden in de bouwsector en in de machinebouw

- Recyclage van plastic in 2014: Europa (30%), China (25%), VS (9%)

Verwerking plasticafval Plastic is een heel veelzijdig en duurzaam product, dat vandaag terug te vinden in alles van voedselverpakking tot kledij, voertuigonderdelen en brandvertragers. Maar in geen enkele van die toepassingen wordt gebruik gemaakt van biologisch afbreekbaar plastic.



De enige manier om plastic permanent te doen verdwijnen is door het te verhitten: via een decompositieproces dat pyrolyse heet, of door eenvoudige verbranding, maar dat ligt moeilijk wegens gezondheids- en uitstootregels.

Duizenden jaren "Het plasticafval dat de mens heeft geproduceerd kan nog honderden of zelfs duizenden jaren achterblijven." Professor Jenna Jambeck Er is momenteel genoeg plasticafval om een land ter grootte van Argentinië mee te bedekken, zeggen de onderzoekers. Als de huidige trends zich doorzetten, zal er tegen 2050 naar schatting zo'n twaalf miljard ton plasticafval op vuilnisbelten en in oceanen beland zijn.



"De meeste plastics breken niet af op een goede manier, dus het plasticafval dat de mens heeft geproduceerd kan nog honderden of zelfs duizenden jaren achterblijven," zegt professor Jenna Jambeck, die eveneens deel uitmaakt van het onderzoeksteam.



Jambeck en haar collega's berekenden dat jaarlijks acht miljoen ton plastic in de oceanen belandt.

Debat nodig De onderzoekers hopen dat hun analyse het debat over het gebruik van plastics zal aanwakkeren. "Onze leuze is: je kunt niet beheren wat je niet meet," legt dr. Geyer uit. "Dus het is onze visie om de cijfers vrij te geven zonder de wereld te vertellen wat de wereld zou moeten doen, maar om een echte, gemeenschappelijke discussie te starten." Een albatross die stierf door teveel plastic in zijn maag. © Chris Jordan..