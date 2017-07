Mogelijk ook peukentegels aan bushaltes

EB

17/07/17

Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) start later dit jaar met De Lijn een onderzoek naar de plaatsing van peukentegels aan haltes van het openbaar vervoer. Dat blijkt uit het antwoord van Schauvliege op een schriftelijke vraag van Wouter Van Besien (Groen).

De peukentegel is een soort asbak in de grond. Schauvliege kwam eerder dit jaar met de tabaksindustrie overeen om de tegel in heel Vlaanderen te introduceren om zo de strijd aan te gaan met de bijna 18.000 ton zwerfafval langs onze wegen. De tabaksindustrie financiert de installatie van in totaal zo'n duizend peukentegels in Vlaanderen.



Coalitiepartner N-VA reageerde erg negatief op het idee. "Of het is dom en naïef, of het is pervers", zei N-VA-parlementslid Björn Anseeuw, die vindt dat op deze manier roken wordt aangemoedigd.



"Uit onderzoek blijkt dat de meeste rokers hun sigarettenpeuk niet als afval beschouwen en deze op de grond gooien terwijl ze dat met ander afval niet zouden doen", zegt Schauvliege nu. "Er moet dus gewerkt worden aan een normwijziging bij de burgers en bij rokers in het bijzonder. Dat is echter een werk van lange adem. Op korte termijn bieden deze peukentegels mogelijk een oplossing omdat ze nauw aansluiten bij het wegwerpgedrag. Uiteraard zijn de tegels geen wondermiddel en zullen hardnekkige vervuilers moeten aangepakt worden via handhaving."