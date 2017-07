Gebruik glyfosaat verboden vanaf volgende week, maar verkoop mag wel nog

kv

14/07/17 - 22u52 Bron: Belga

Particulieren mogen vanaf volgende week de onkruidverdelger glyfosaat, onder meer verkocht onder de merknaam Roundup, niet meer gebruiken. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Omgeving Joke Schauvliege. Een verbod op de verkoop komt er voorlopig niet, dat is een federale bevoegdheid.

Het verbod werd in sneltempo door de wetgevende molen gejaagd nadat bleek dat de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies zou hebben beïnvloed om te voorkomen dat de populaire onkruidverdelger kankerverwekkend zou worden genoemd.



De decretale basis werd eind juni gelegd en nu is er ook een besluit van de regering om het verbod in praktijk te brengen. In de loop van volgende week wordt de tekst in het staatsblad gepubliceerd en dan is het gebruik verboden.



De verkoop blijft intussen wel toegelaten. Federaal Landbouwminister Willy Borsus wacht daarvoor op een Europees standpunt.



Volgens Schauvliege wordt er alleszins weer meer gewied in de tuin en verliezen pesticiden aan populariteit. Vooral eigenaars van een grote tuin of mensen die een beroep doen op een tuinman zouden de middelen nog veel gebruiken.