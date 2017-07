Flitsmarathon tegen zwerfvuil op komst

Bewerkt door: mvdb

13/07/17

Politie en andere gemachtigde ambtenaren, zoals boswachters en GAS-ambtenaren, zullen in de derde week van september een flitsmarathon tegen zwerfvuil houden. Een week lang zullen ze er extra op toezien dat afval wel degelijk in de vuilnisbak belandt. Dat maakte Mooimakers, het Vlaams samenwerkingsverband tegen zwerfvuil en sluikstort, vandaag bekend op de parking langs de E19 in Waarloos, waar het startschot werd gegeven voor de zomercampagne.

Daarmee wil Mooimakers vakantiegangers aansporen om afval niet uit het raam te gooien, maar bij te houden en te dumpen waar het hoort. De handhavingsweek van eind september moet de zomercampagne afsluiten.



In de provincie West-Vlaanderen werd de voorbije twee jaar al enkele dagen lang ook zo'n flitsmarathon gehouden, met volgens Ovam-woordvoerder Jan Verheyen "goede resultaten". "Het is een aanpak die loont: er is natuurlijk een toegenomen aantal boetes, maar daarnaast helpt het ook om mensen ook aan te spreken als ze afval gewoon op de grond gooien. Deze flitsmarathon is een noodzakelijk element in een integrale aanpak. Mensen moeten zich ervan bewust zijn dat er een pakkans is."



Concrete plannen om ook volgend jaar zo'n flitsmarathon te organiseren, zijn er nu nog niet. "We gaan eerst bekijken wat het effect is van de actie van september", zegt Verheyen.



3.000 ton zwerfvuil

Voor de zomercampagne zullen langs grote wegen en parkings in Vlaanderen borden verschijnen gebaseerd op het spelletje 'Ik ga op vakantie en neem mee...'. "De snelwegparkings zijn helaas echte hotspots voor zwerfvuil en sluikstort", zegt Mooimakers-coördinator Els Gommeren. "Alleen al langs de Vlaamse gewestwegen en snelwegen wordt jaarlijks meer dan 3.000 ton zwerfvuil opgeruimd.