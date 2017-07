Weer nederlaag voor Schauvliege: verbod op plastic zakjes komt er niet

Geert Desmet

8/07/17 - 05u41

Joke Schauvliege © photo news.

Het zit Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) niet mee. Nadat haar boskaart van tafel werd geveegd door N-VA, ziet ze nu ook haar aangekondigde verbod op plastic zakjes zinken. Open Vld wil niet weten van een totaalverbod.

In februari kondigde Schauvliege een verbod op plastic wegwerpzakjes aan. Niet op alle zakjes: ze maakt voorlopig een uitzondering voor de flinterdunne zakjes, zoals die voor groenten en fruit. Haar huiswerk is klaar: het decreet kan zo gestemd worden binnen de Vlaamse regering. Alleen: het raakt niet gestemd. Bij N-VA hadden ze er wel oren naar, maar coalitiepartner Open Vld ziet zo'n totaalverbod niet zitten. "Ik neem liever maatregelen samen met de sector", legt viceminister-president Bart Tommelein (Open Vld) uit. "We hebben in het verleden gezien dat dat werkt. Het betalend maken van de zakjes heeft geleid tot veel minder plastic." Winkeliers - die niet meteen betaalbare alternatieven zagen - halen hiermee dus hun slag thuis.

Tegenslag

Of Schauvliege dit ziet als alweer een tegenslag? "Neen, het is vooral een tegenslag voor het milieu. Het plastic komt in de natuur terecht, in onze waterlopen en finaal zelfs op ons bord." Tommelein benadrukt open te staan voor nieuwe voorstellen. "Maar een totaalverbod, daar zijn wij als liberalen niet voor."



Weldra is Vlaanderen de enige regio in ons land waar de zakjes nog zijn toegestaan. Wallonië verbood eind vorig jaar al plastic zakjes voor eenmalig gebruik. In Brussel komt er een verbod vanaf september. (ARA)