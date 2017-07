"Warmteplan Tommelein is niet realistisch"

kv

6/07/17 - 18u10 Bron: Belga

© Belga.

De Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), die het gros van de producenten vertegenwoordigt, vindt het warmteplan van Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) voluntaristisch, maar niet realistisch. Dat blijkt uit een advies aan de parlementsleden. "Ik had felicitaties uit de sector verwacht, maar zij geloven er blijkbaar niet in", zegt Andries Gryffroy (N-VA) vandaag. "Niets is onmogelijk", reageert Tommelein. "Men houdt geen rekening met innovaties."

Geen alternatief

"We moeten die doelstellingen halen, zelfs als één organisatie denkt dat ze onhaalbaar zijn", reageert Tommelein. "Ik kom in Vlaanderen ook bijna niemand tegen die gelooft dat wij de komende jaren elektrisch gaan rijden. Men houdt geen rekening met evoluties, innovaties en beter rendement."



Er is trouwens geen valabel alternatief, stelt de minister. "Als we de streefdoelen niet halen moeten we misschien groene energie gaan kopen in Litouwen of Estland, die hebben mij zelfs al gepolst. Dan gaan wij betalen voor groene stroom die is opgewekt in het buitenland en missen we jobs, nieuwe bedrijven, innovatie... Ik wil die doelstellingen halen, ook zonder grote biomassaprojecten", besluit de Open Vld'er.