Franse regering wil verkoop diesel- en benzinewagens verbieden vanaf 2040

Frankrijk De Franse regering wil tegen 2040 de verkoop van alle diesel- en benzinewagens verbieden. Dat maakte de minister bevoegd voor ecologische transitie, Nicolas Hulot, bekend in zijn nieuw klimaatplan.

Hulot gaf toe dat het gaat om een "zware" doelstelling, vooral dan voor de autoconstructeurs.



Gezinnen met een bescheiden inkomen, zullen een premie ontvangen als ze een "propere" wagen kopen.



De maatregelen passen in het klimaatakkoord van Parijs, dat eind 2015 werd onderhandeld. Volgens Hulot moet Frankrijk een voortrekkersrol spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Tegen 2050 willen onze zuiderburen CO2-neutraal zijn. Het aandeel van hernieuwbare energie zou tegen 2030 een derde van alle opgewekte energie moeten uitmaken. Alle kolencentrales zullen tegen 2022 moeten worden gesloten. Frankrijk heeft er nog vier, onder meer in Le Havre.