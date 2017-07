Sluikstorter krijgt steeds vaker de rekening gepresenteerd

avh

De Vlaams milieu-ambtenaren hebben vorig jaar een recordaantal minnelijke schikkingen getroffen met kleine milieu-overtreders. Veelal voor sluikstorten of het verbranden van ­afval in de tuin. Vorig jaar kregen bijna 850 Vlamingen zo'n voorstel, in 2013 waren het er nog amper 311. Dat staat te lezen in Het Nieuwsblad en De Standaard.

"We willen efficiënter werken. Daarom verkiezen we zo'n minnelijke schikking voor kleine overtredingen, zodat we meer tijd en energie kunnen steken in zwaardere milieumisdrijven." Zo verklaart Brigitte Borgmans, woordvoerster van het Vlaams Departement Omgeving de opvallende stijging van het aantal minnelijke schikkingen.



De mogelijkheid om kleine ­milieu-overtreders via zo'n schikking een geldsom van maximaal 2.000 euro op te leggen, bestaat sinds 2012. Sindsdien is het hard gegaan: van 311 gevallen in 2013, naar 530 in 2015, en vorig jaar al 843.



Het gaat volgens Borgmans vooral om inbreuken die als 'storend' worden gezien, waarvan de dader vaststaat en die een beperkte weerslag hebben op het milieu. Gemiddeld komen de daders weg met een schikking van 150 euro.



"Maar we zijn niet alleen streng voor die kleine overtreders. De minnelijke schikking helpt ons vooral om extra tijd te investeren in de zwaardere dossiers met grote impact op het milieu". Een bedrijf dat bijvoorbeeld een koelmiddel liet weglekken, moest daarvoor bijna 45.000 euro betalen.



De cijfers tonen aan dat milieu-overtreders steeds minder kans maken om aan hun straf te ontsnappen.