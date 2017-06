Bedrijfswagen inruilen voor cash: vanaf volgend jaar kan het

Dieter Dujardin

30/06/17

De regering-Michel wil met het mobiliteitsbudget onder meer een antwoord bieden op toename van de verkeersdrukte en de vele files. © belga.

Het kernkabinet van de regering-Michel is het eens geworden over de invoering van het mobiliteitsbudget. Vanaf 1 januari zal elke werknemer die een bedrijfswagen heeft, hem kunnen inruilen voor lager belast loon.

Een antwoord bieden op de verkeerscongestie door de explosie van bedrijfswagens én meer keuzevrijheid geven aan werkgevers en werknemers: de regering-Michel kondigde bij haar aantreden aan dat ze met een mobiliteitsbudget op de proppen zou komen. Nu is er eindelijk een akkoord, kon uw krant vernemen. Zoals verwacht, wordt dat geen brede waaier aan vervoersmogelijkheden, maar een simpele keuze: een auto of een vrij te besteden geldbedrag.

Concreet kan al wie vandaag al een bedrijfswagen heeft die inruilen voor een cash bedrag dat op dezelfde manier belast is als de auto. Via het 'Voordeel Alle Aard' met andere woorden. Het bedrag wordt bepaald op basis van de waarde van je laatste auto. Dat bedrag wordt met 20% vermeerderd voor wie ook een tankkaart heeft. Het initiatief tot de invoering van een mobiliteitsbudget ligt bij de werkgever, de vraag om de bedrijfswagen in te ruilen voor cash, moet van de werknemer komen. Ruilen kan alleen als beide partijen akkoord gaan.

Geen misbruik

Minister van Financiën Van Overtveldt. © photo news.

Om te vermijden dat het mobiliteitsbudget in de plaats komt van gewoon loon, voorziet de regering een aantal antimisbruikbepalingen. Het systeem is alleen toegankelijk voor wie nu al een bedrijfswagen heeft. Zodra de werknemer kiest voor geld, mag hij niet meer over een bedrijfswagen beschikken. Slechts één wagen per werknemer geeft recht op het mobiliteitsbudget en het systeem kan ook niet gebruikt worden om andere fiscale voordelen te vervangen.



De regering zal nu aan de sociale partners vragen om binnen de zes maanden een indexatiemechanisme uit te werken. Als ze daar niet in lukken, zal de regering zelf de wijze van indexeren bepalen. Het systeem gaat op 1 januari 2018 in en zal na een jaar geëvalueerd worden.