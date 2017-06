Turteltaks verdwijnt, hoge stroomfactuur blijft

Door: redactie

Juich niet te vroeg. De Turteltaks is dan wel dood, maar de groene schuldenput van de zonnepanelen en windmolens moet nog altijd dicht. Er komt sowieso een nieuwe belasting aan.

Is de Turteltaks definitief weg?

Ja. Het Grondwettelijk Hof heeft de Vlaamse energieheffing, beter bekend als de Turteltaks, vernietigd. Onder meer Test-Aankoop en PVDA vroegen dit. Volgens de rechtbank is de Turteltaks een schending van artikel 170 in de Grondwet. Dat bepaalt dat de gewesten geen dubbele belastingen mogen opleggen.



Omdat de Turteltaks rekening houdt met het stroomverbruik is de belasting dubbelop met de federale bijdrage voor stroomverbruik, en dus onwettig. De Turteltaks (gemiddeld 100 euro per jaar) blijft nog bestaan tot het einde van dit jaar en is dan officieel dood.



